Il mediano brasiliano ex Barcellona e Juventus Arthur, arrivato al Liverpool proprio dai bianconeri nell'ultimo giorno del mercato estivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, sta facendo più fatica del previsto ad ambientarsi in Premier League: ha giocato appena 13 minuti, e neanche uno in campionato, e nello scorso weekend ha addirittura giocato con la squadra Under 21, con la quale si sta allenando.