Cristiano Ronaldo e Messi hanno una bacheca così ricca di trofei da fare invidia ad alcune società che ne detengono di meno, ma c’è un giocatore che rappresenta un unicum nel calcio, ovvero Kinsgsley Coman. L’ex Juventus è infallibile da quando ha esordito nel calcio professionistico, conquistando 9 campionati in altrettante stagioni. Quello di ieri vinto dal Bayern Monaco con la vittoria per 1-0 contro il Werder Brema è il quinto con la maglia dei bavaresi, ai quali vanno aggiunti i due vinti con il Paris Saint-Germain, da appena esordiente, e i due con la Juventus (nel secondo ha totalizzato appena 64 minuti, validi comunque per considerarlo campione d’Italia). Il tutto a 24 anni di età. Chapeau.