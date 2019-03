Medhi Benatia, ex centrocampista della Juventus ora all'Al Duhail, parla così di Cristiano Ronaldo a Sky Sport: "Vedi come lavora e capisci subito che è un campione. E' una macchina da guerra, e anche a livello personale è una persona davvero intelligente. Ho stretto un grande rapporto con lui, nonostante abbiamo condiviso lo spogliatoio per pochi mesi, ci sentiamo spesso. Ha una voglia di vincere incredibile, e non è un atteggiamento arrogante, perché uno già forte magari pensa di non aver bisogno di lavorare. Invece lui lavora il doppio".