Ennesima disavventura per l'ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner, oggi giocatore del Rosenborg, accusato da un tassista di Copenaghen di avergli fratturato la mandibola al termine di un alterco svoltosi nella notte di sabato. Il nazionale danese si trovava nella capitale del suo paese e, secondo quanto riporta il quotidiano Ekstra Bladet, è stato arrestato dalla polizia.



A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato un portavoce della compagnia di tax, la DanTaxi, per cui lavora l'autista aggredito dal calciatore: "Siamo scossi da quanto è avvenuto, è un fatto che tocca da vicino tutti i dipendenti". La polizia ha confermato alla stampa di aver ricevuto una denuncia per violenze nei confronti di un tassista alle 2.41 di domenica". Bendtner, che era stato escluso dai convocati per il Mondiale di Russia, non è fa parte nemmeno dei giocatori che affronterà in serata il Galles in Nations League.