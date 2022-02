A tutto Nicklas Bendtner. L'ex attaccante della Juventus si è raccontato ai microfoni della BBC svelando i momenti più complessi della carriera: "Avevo un sacco di infortuni, non riuscivo a trovare l’adrenalina che mi serviva, quella che solo giocare davanti a 60mila persone può darti. Il solo momento in cui mi sentivo così competitivo era al Casinò. Più era la posta in palio, maggiore era l’adrenalina. Una volta ero sotto di 400mila sterline ma sono riuscito a riprendermi e alla fine della serata ne avevo perse solo 20mila. Una situazione terribile, quando sono tornato in hotel ci ho pensato molto e ho capito... era la fine delle mie nottate a scommettere. Non volevo essere solo un altro calciatore che aveva perso tutti quanti i suoi soldi perché non aveva saputo usare il cervello".