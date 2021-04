Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, parla a Radio Punto Nuovo della nascita della Superlega: "Agnelli ha ricevuto accuse pesantissime, ora deve delle spiegazioni a tutti. Le squadre coinvolte nella Superlega sono tutte indebitate, e quindi gestite male nel tempo. Agli appassionati piace vedere anche squadre come il Benevento, non solo i top club".