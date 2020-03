L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli parla a Radio Sportiva di come, quando (e se) sarà possibile riprendere il campionato di Serie A. Ma non solo. "Se possibile e sottolineo dieci volte se possibile, dico che questo campionato debba essere portato a termine. Tutto dipende da una variabile che non siamo in grado in questo momento di determinare che è il coronavirus. Se le cose si mettessero meglio dalla fine di maggio penso che il campionato debba essere portato a termine con tutte le difficoltà che ci possano essere, allenamenti, giocatori che ci sono e non ci sono....Poi credo che si debba agganciare la fine di questo campionato a quello successivo e trovare correlazione tra le squadre che si qualificano per le coppe europee. Poi dipende da come va avanti la pandemia e non è prevedibile".