Kingsley Coman può cambiare aria a fine stagione. Il suo talento non è in discussione, ma l’ex esterno d’attacco della Juventus non ha mai espresso tutto il suo potenziale al Bayern Monaco, penalizzato soprattutto da una serie di infortuni. In più, i bavaresi vogliono investire nel suo ruolo (Sanè su tutti), per questo il francese potrebbe decidere di cambiare aria. Stando a quanto riporta Sky Deutschland, Coman è finito nel radar di Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Tra l’altro, i Citizens hanno messo nel mirino un giocatore bianconero, Douglas Costa, ex Bayern Monaco che tanto piace a Guardiola.