Luigi De Agostini, ex calciatore della Juventus, parla a Radio Sportiva dopo la vittoria dei bianconeri sulla Lazio: "Sotto l'aspetto dei risultati non possiamo dire niente a Sarri, forse nella forma. La Juve era abituata a subire meno gol e sotto questo aspetto c'è stata diffidenza da parte dei tifosi. Cambiare ogni anno però abbiamo visto a cosa porta, io alla Juve ho cambiato 4 allenatori in 5 anni per me la società fa bene a fare un ragionamento a lunga scadenza perché cambiare di continuo non porta a nessun giovamento".