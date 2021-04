Paolo Di Canio, parlando delle pretendenti alla qualificazione in Champions, ha parlato della Juventus negli studi di Sky Sport: "I veterani riescono a tenere il loro livello? La società lo supporta? O non è stato bravo Pirlo a far giocare la Juve col il gioco fluido e liquido che propugnava? Non è solo colpa di Pirlo, ovviamente, però lui avrebbe dovuto capire che non poteva fare il suo calcio con questo centrocampo: McKennie, Arthur, Rabiot, Ramsey, sono un organico per poter arrivare almeno in semifinale di Champions League?"