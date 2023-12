Da ritorno al Benfica Angel Di Maria ha totalizzato 7 gol e 2 assist in 16 partite, l'argentino ha ritrovato il sorriso dopo la parentesi alla Juventus e ora potrebbe rimanere in Portogallo anche il prossimo anno. Il contratto è in scadenza a giugno, El Fideo compirà 36 anni a febbraio prossimo ma non ha nessuna intenzione di smettere: e, anzi, il club sta pensando al rinnovo.