Ex Juve e Genoa: Sturaro può tornare in Italia

Redazione CM

Possibile ritorno in patria per Stefano Sturaro. Il centrocampista italiano è nel mirino del Catania in Serie C. Nello scorso mercato estivo il classe 1993 ex Juventus ha lasciato il Genoa e si è trasferito al Fatih Karagumruk, con cui è sotto contratto fino a giugno 2024. Nella prima metà della stagione in Turchia ha raccolto 11 presenze in campionato, segnando un gol.



L'EX COMPAGNO - Nella dirigenza del Catania come brand ambassador c'è Francesco Lodi (suo ex compagno di squadra al Genoa nella stagione 2013/2014), che sta cercando di convincerlo a trasferirsi in Sicilia. Nel corso della propria carriera Sturaro ha giocato in prestito a Modena, Sporting Lisbona ed Hellas Verona.



GRANDI NOMI - Stasera il Catania gioca in casa allo Stadio Massimino contro il Brindisi. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli (arrivato al posto dell'esonerato Tabbiani dopo aver iniziato la stagione alla Ternana in Serie B) è tredicesima in classifica nel girone C di Serie C con 25 punti raccolti nelle prime venti giornate di campionato. Il presidente è l'italo-australiano Rosario Pelligra, nel consiglio d'amministrazione ci sono due ex calciatori italo-australiani: Vincenzo Grella (vicepresidente e amministratore delegato) e Mark Bresciano come consigliere.