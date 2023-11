Ospite speciale del corso di Laurea in Scienze Motorie e dello Sport, all'Università del Salento, Antonio Conte si è raccontato a tutto tondo parlando della sua vita calcistica e non solo. A proposito del campo, come riporta Il Quotidiano di Puglia, il tecnico leccese ha escluso un suo ritorno in panchina prima della prossima stagione con una battuta: "Almeno fino a luglio la mia famiglia dovrà sopportarmi".