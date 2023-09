Simone Ganz trova squadra in Serie C. L'attaccante scuola Milan (classe 2003 ex Como, Juventus, Verona, Pescara, Ascoli, Lecco e Triestina) si è accordato col Brindisi.



Lo stesso club pugliese ha lanciato un messaggio al centrocampista belga Nainggolan (35 anni ex Inter, Roma e Cagliari): "Caro Radja, Brindisi è una città meravigliosa e la nostra tifoseria è tra le più belle d’Italia. Fossi in te, un pensierino lo farei".