In un'intervista al sito ufficiale del Manchester United il difensore francese ex Juventus Patrice Evra ha parlato del suo futuro: "​Voglio allenatore, ma non so dirti quale squadra. Non mi interessa, non mi importa, vediamo quello che succederà e l'occasione che avrò. Non mi metto degli obiettivi. Perché se poi non li raggiungo ci rimango male".