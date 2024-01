In Serie B la Sampdoria cerca un attaccante sul mercato: nel mirino ci sono Gennaro Tutino (Cosenza, ma di proprietà del Parma) e Luca Moro (Spezia, ma di proprietà del Sassuolo) oltre al portoghese Pedro Mendes dell'Ascoli e al giovane Cristian Shpendi del Cesena, già in trattativa col Pisa.



Inoltre il club blucerchiato pensa all'esterno sinistro del Bari, Gianluca Frabotta, già allenato da Andrea Pirlo ai tempi della Juventus.

In uscita Verre, La Gumina, Barreca, Ricci e Askildsen.