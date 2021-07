"Cristiano Ronaldo ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andar via. Credo che, alla fine, lo rispetterà: penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del congedo, dovrà dare il massimo. Vedremo poi cosa deciderà la società". Così Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ed ex ct dell'Under 21, parlando ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, del futuro del portoghese.