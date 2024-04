Ex Juve, Ihattaren ci ricasca: UFFICIALE, risolto il contratto con lo Slavia Praga senza debuttare

È durata meno di quattro mesi l’avventura di Mohamed Ihattaren allo Slavia Praga. Scommessa persa per l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria, che lascia la Repubblica Ceca. Il club biancorosso, avversario di Roma e Milan in questa edizione dell’Europa League, ha annunciato la risoluzione consensuale con il calciatore olandese di origini marocchine. L’esperienza sulle rive della Moldava di Ihattaren si conclude senza nessuna presenza ufficiale con la maglia biancorossa, nonostante le premesse e il contratto annuale con opzione per altri tre anni siglato ad inizio dicembre.

A dicembre scorso, lo Slavia Praga aveva deciso di scommettere su Mohamed Ihattaren. Il prodotto del vivaio del PSV Eindhoven aveva firmato un contratto annuale con opzione per un triennale per rimettersi in gioco. Inizialmente ha lavorato individualmente, prima di aggregarsi nella ‘Bečka’, la formazione B del club ceco. A gennaio ha raggiunto la squadra di Trpisovsky nel ritiro in Portogallo, ma qualcosa è andato storto.Nelle scorse settimane sono trapelate indiscrezioni circa il comportamento poco professionale di Ihattaren proprio nel ritiro invernale. Il calciatore era stato pizzicato fuori dall’hotel in orari non consentiti da alcuni membri dello staff. Un comportamento che non è affatto piaciuto alla società ceca.

Lo Slavia Praga ha annunciato la separazione da Mohamed Ihattaren con una comunicato apparso sul sito ufficiale: “Mohamed Ihattaren non è più un giocatore dello Slavia. Il club e il centrocampista olandese hanno trovato un accordo per porre fine fine alla loro collaborazione. La decisione di rescindere il contratto è stata presa di comune accordo. Ihattaren ha espresso il desiderio di concentrarsi sulla sua carriera all’interno di un ambiente più vicino alla famiglia e lo Slavia ha sostenuto pienamente questa scelta”.

Arrivato in Italia nell’agosto 2021, fu la Juve a mettere sul piatto 1,8 milioni di euro per acquistarlo dal PSV. Zero presenze in bianconero, prima del prestito alla Sampdoria, dove non vedrà mai il campo, prima di fare ritorno a Torino. L’avventura con la Vecchia Signora si concluderà ufficialmente a luglio 2023 con la risoluzione del contratto.Come dicevamo, Ihattaren è cresciuto ed è esploso con la maglia del PSV Eindhoven, con cui ha totalizzato 10 gol e 11 assist in prima squadra in 74 presenze, dopo tutta la trafila nelle giovanili. Durante il periodo in cui era sotto contratto con la Juventus, il classe 2002 è tornato in Olanda per rimettersi in gioco, ma questa volta all’Ajax, con una sola presenza in prima squadre e qualche apparizioni nella formazione U21. A dicembre scorso la firma con lo Slavia Praga, prima della separazione ufficializzata nelle ultime ore, senza vedere mai il campo.