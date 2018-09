Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato a Radio Marte: "Ancelotti? Siamo tutti contenti del suo arrivo e i risultati già si vedono, è una grande persona e un grande allenatore. Ha tutte le qualità necessarie. Il divario tra Juve e tutte le altre è enorme, ma il Napoli è sempre lì. Quando Ancelotti era alla Juve eravamo un’ottima squadra, giocavamo con una difesa a 3 ed eravamo forti, poi quello che è successo lo ricordiamo tutti... E spiace davvero".



RONALDO - "Avere un campione che sta portando in alto il calcio italiano fa bene a tutti. Quel fenomeno di Ronaldo (dell'Inter ndr), però, era straordinario: La differenza è che in quel periodo c’erano tanti fenomeni e per questo che emergere era difficile. Oggi, invece, oltre a Cristiano, c’è poco altro a livello mondiale”.