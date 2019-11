Non sono stati mesi facili per Moise. L'attaccante dell', ex Juve, ha avuto un impatto negativo in Premier League. Poco impiegato dal tecnico Marco Silva, che non lo ha neanche convocato nell'ultima gara dei Toffees. E poi papà Jean, che ha criticato la sua scelta di andare all'Everton. Così Kean ha risposto, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, dai chiari toni provocatori: "Non parlate della mia vita quando la vostra non è da esempio. Io non temo i momenti difficili, il meglio viene da lì. Grazie".