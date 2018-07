Si chiamerà Apache, la serie tv ispirata alla vita di Carlos Tevez. Dall'abbandono da parte della madre all'incidente domestico che a soli 10 mesi gli ha provocato le note cicatrici, dalla morte del padre biologico ai primi calci per strada, dall'arrivo nel Boca Juniors allo sbarco in Europa, con le esperienze a West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus. La serie, con il titolo ispirato al barrio di origine di Tevez, sarà prodotta in Argentina da Telefe e uscirà probabilmente nel 2019.