L'ex tecnico di Juve e Nazionale Marcello Lippi parla a Sportmediaset e svela il miglior calciatore che abbia allenato: "Senza che nessuno ci rimanga male, il più grande di tutti è stato Zidane. Anche una grandissima persona".



JUVE DI SARRI - "Mi piacciono tutte le Juventus, tutti gli anni. Anche le mie che sono state diverse in 8 anni, sono cresciute. Il ricordo più bello il primo scudetto, la prima cosa in assoluto che vincevo.



MONDIALE - "L'ho capito presto che avremmo vinto. Quel gruppo ha fatto due anni fantastici, di crescita, una qualificazione vincendo sempre. Ci fu un avvicinamento che fece crescere forza e autostima, il gruppo si strinse".



OCCHIALI ALLA FIFA - "E' vero, gli occhiali di quella notte sono al museo della FIFA. Ho spiegato a tutti che nel 1996, dopo la vittoria della Champions con la Juve, nella corsa verso Jugovic li pestammo. Non volendo replicare ho deciso di salvaguardarli e non è sfuggita".