Ettore Cabrini, fratello dell'ex juventino Antonio, è morto oggi all'età di 66 anni in seguito a un malore improvviso. Ecco le parole di Antonio Cabrini: "È difficile parlare in questo momento. Ero molto legato a mio fratello e siamo sempre stati molto uniti, anche quando gli impegni mi hanno portato lontano. Per me è sempre stato un punto di riferimento, sia agli inizi della mia carriera di calciatore sia negli anni successivi. Eravamo fratelli ma eravamo soprattutto grandi amici".