Gioie e dolori. Si può descrivere così il rapporto di Gary Neville con Carlos Tevez ai tempi del Man United: "Per un anno, con Ronaldo e Rooney, è stato semplicemente mozzafiato - le parole del difensore inglese a Sky Sports -. Parliamo dei migliori tre attaccanti in Premier League. Puoi parlare di Mane, Salah e Firmino, anche di Sterling, Aguero e Sane nel City. Ma quei tre al top era fuori dal mondo. Poi però ha buttato via la sua seconda stagione, da professionista ha agito male. Si è seduto, ha iniziato a uscire tardi per allenarsi, ha iniziato a scherzare. Non potevo sopportarlo, in particolare per come ero allora".