Ex Juve, nuova avventura per Anelka: farà il dirigente, ecco dove

A 44 anni, è tempo di una nuova avventura per Nicolas Anelka. L'ex attaccante è diventato il nuovo amministratore delegato dell'Ümraniyespor, squadra della prima lega Trendyol, la seconda divisione del calcio turco.



IL COMUNICATO - Così il club lo ha reso noto tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale: “Il nostro club si è accordato con Nicolas Anelka per la carica di amministratore delegato. Diamo il benvenuto a Nicolas Anelka e gli auguriamo successo", hanno scritto.



ESPERIENZE PASSATE - Ex Juve e Chelsea - tra le altre - Anelka aveva chiuso la carriera al Mumbai City, dopo un'esperienza anche in Cina allo Shanghai Shenhua. Non è la sua prima esperienza da dirigente. A marzo 2015 aveva trovato un accordo come d.s. e uomo immagine dell'Hussein Dey, club della massima serie algerina. Al Mumbai City inoltre aveva anche svolto il ruolo di allenatore. Nel febbraio 2021 gli era stato inoltre conferito l'incarico di direttore sportivo dell'Hyères Football Club (4ª divisione francese). Ora l'arrivo in Turchia. L'Ümraniyespor, attualmente 12esimo nel campionato turco di seconda divisione, ha giocato nel massimo campionato turco la scorsa stagione per la prima volta nella sua storia. Il nuovo club di Anelka ha sede a Ümraniye, nel comune metropolitano di Istanbul.