Miralem Pjanic dice la sua sulla Juventus. Il regista bosniaco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Vlahovic ha avuto dei problemi fisici e tornare al top non è mai semplice. Soprattutto in una big come la Juventus dove c’è sempre pressione e ci si aspetta che il centravanti segni tutte le gare. Dusan sa cosa deve fare e segnerà tanto anche in bianconero".



"Di Maria e Rabiot? Direi a entrambi di restare. Sono giocatori importanti per la squadra. Se sono felici, è giusto che rimangano. Ma sono decisioni personali: sapranno loro cosa scegliere".



"Zaniolo? Credo che abbia fatto la scelta giusta andando al Galatasaray. La Turchia gli farà bene, lo dico per esperienza personale. È giovane e possiede un potenziale enorme: gli auguro di ritrovare la serenità. E se lavora duro, poi le big italiane torneranno su di lui".