Secondo il Daily Mirror, l'ex centrocampista della Juventus Paul Pogba avrebbe deciso di fare un regalo ai propri compagni di nazionale per celebrare, una volta di più, la vittoria del Mondiale in Russia. Il tabloid britannico riporta che l'ex centrocampista della Juventus ha commissionato ad un gioielliere americano un anello per ciascun compagno di squadra. I colori delle gemme, neanche a dirlo, sono il blu, il rosso ed il bianco, quelli della bandiera francese. Il costo totale del regalo del centrocampista del Manchester United si aggira sulle 270.000 sterline (circa 300.000 euro).