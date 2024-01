Ex Juve, Rogerio nel mirino di Flamengo e Galatasaray

Marco Tripodi

Passato in estate dal Sassuolo al Wolfsburg, Rogerio continua ad attirare sirene di mercato.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il 26enne terzino italo-brasiliano, cresciuto nel vivaio della Juventus, è entrato nel mirino di almeno due club che vorrebbero assicurarsene le prestazioni già in questa sessione di mercato. Su di lui si sarebbero mossi sia il Flamengo che il Galatasaray. Per i turchi, in particolare, si tratta di un ritorno di fiamma in quanto già nel corso dell'ultima estate trattarono a lungo ma invano l'acquisto di Rogerio, poi accasatosi in Germania.



Entrambi sondaggi, tuttavia, paiono destinati a concludersi con un nulla di fatto. Il Wolfsburg infatti non sembra intenzionato a liberare il giocatore, a sua volta soddisfatto dell'esperienza in terra tedesca.