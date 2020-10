Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla del mercato bianconero. In particolare, Sissoko si sofferma sul centrocampo della squadra di Pirlo: "Non penso sia il reparto più debole, anche perché ci sono dei giocatori molto sottovalutati. Uno di questi è Arthur, che è arrivato nello scambio con Pjanic e nessuno lo esalta abbastanza. L'ho visto giocare a Barcellona e quelle poche volte mi ha sempre convinto, sono sicuro che farà bene".