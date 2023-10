Stefano Tacconi racconta il suo calvario. L'ex portiere della Juventus, 66 anni, è tornato a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale in seguito all'emoraggia celebrale del 23 aprile 2022: "La prima notte ho dormito poco per colpa dei miei due cani - dice Tacconi al Corriere della Sera - che mi hanno fatto festa. Adesso finalmente cucino io, così si mangia qualcosa di buono. Ho fatto le orecchiette alle cime di rapa. Il frigo è tutto rotto, lo dobbiamo sistemare. Quando organizziamo il prossimo evento con il vino? Fa un effetto strano guardare fuori dalla finestra e vedere magicamente delle case nuove, l'ultima volta c’era un cantiere".



Per completare la riabilitazione dovrà ancora andare almeno un paio di ore alla settimana in una struttura nel milanese. Stefano si muove ancora su una sedie a rotelle, ma utilizza sempre di più le stampelle.