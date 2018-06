Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a RMC Sport: "Pjanic via? Adesso il centrocampo della Juve è troppo lento, ci vuole qualcuno di fresco, che ti può cambiare marcia. Pjanic e Khedira rallentano un po' il gioco, ma tra i due preferirei cedere il tedesco. Sugli esterni invece siamo messi bene.



Verratti? Non sarebbe male. È giovane, è nel giro della Nazionale e ha accumulato tanta esperienza internazionale col PSG. Bisognerà poi vedere se riuscirà ad ambientarsi nel mondo Juve. A centrocampo uno che fa la differenza è Modric, io punterei più su di lui che su Milinkovic.



Higuain? Ce ne sono tanti di attaccanti in giro, intanto vendendolo faresti cassa, che è sempre importante. Poi con il budget a disposizione si sceglie bene il sostituto".