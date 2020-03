L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli parla a Il Corriere dello Sport di come il mondo del calcio sta vivendo l'emergenza coronavirus: "Evidentemente non tutti la comprendono appieno, la situazione. I soldi, il potere: non possono essere il fondamento di tutto. Né politici né presidenti devono fare polemica in questo momento. Nessuno deve farne. Dobbiamo trovare un modo, tutti insieme, di venirne fuori. Eppure, esempi ne abbiamo avuti: ci sono squadre in cui hanno avuto qualche contagiato, altre che non lo sanno perché non si fanno i test. Non raccontiamoci balle, soprattutto. L’unico modo di rimettere tutto a posto è aiutarci l’un l’altro. Questa cosa colpisce chiunque, non ci sono né ricchi né poveri. Sento qualcuno dire: fanno i tamponi ai calciatori e non li fanno ai medici. Ma se sono gli stessi medici a dire che non serve farli a tutti, se non ci sono sintomi. I calciatori sono anche un investimento, una voce del bilancio. Vanno controllati e comunque sono stati testati quelli che avevano avuto contatti evidenti con persone che poi si sono ammalate".