Carlos Tevez, ex attaccante della Juve, ha rivelato un retroscena sul suo periodo in bianconero a TyC Sports: "​Il Boca è la mia vita, quando ero al mio miglior livello e mi stavo preparando per la finale contro il Barça, pensavo solo a tornare alla Bombonera. Mi volevano Atletico Madrid e Bayern Monaco ma sentivo che dovevo tornare a casa. Ho detto ad Agnelli all’inizio di quella stagione che avrei fatto benissimo, che avrei spaccato tutto, ma anche che alla fine dell’anno sarei voluto tornare al Boca. E lui mi ha capito. Voglio continuare con il Boca, anche fosse solo per portare gli oggetti per l’allenamento. Non voglio andare da nessuna altra parte, voglio ritirarmi con questa maglia, non ho altre motivazioni. Se mi cerca il Real Madrid, gli dico che voglio rimanere al Boca".