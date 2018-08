Secondo quanto riportato da Tuttosport Claudio Marchisio è tentato dal Psg che però non ha ancora avviato i contatti con il padre/agente del calciatore. In questo momento, però, la squadra in pole per il centrocampista ex Juve è il Montreal Impact. Marchisio, tra l'altro, non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in MLS prima della fine della sua carriera.