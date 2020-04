Intervenuto a Juventus Tv, Mirko Vucinic ha parlato dei suoi successi in bianconero: "Quando ci sono stato io c'era un gruppo...quel primo scudetto è stato il più bello, ho avuto la fortuna di far parte di quei ragazzi. Coronavirus? Un periodo particolare, siamo chiusi a casa. Gioco con i bimbi, guardo qualche film. Non leggo libri, nemmeno Storari, non l'ho mai visto, anche se ora dirà che ne ha letti una dozzina".