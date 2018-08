Jonathan Zebina, ex difensore della Juventus, parla dell'ex capitano bianconero Gigi Buffon (ora al PSG) sulle pagine de L’Equipe: “E’ una persona deliziosa, e non solo dal punto di vista della comunicazione. Lo è davvero. E poi è classe allo stato puro, che portiere! E’ un errore vederlo come un giocatore a fine carriera. Per me è ancora tra i migliori portieri al mondo. Nelle grandi partite regala molto in termini di serenità alla propria difesa, grazie ai suoi interventi rari ma decisivi. Con tutto il rispetto per Areola, che rappresenta il futuro del Paris Saint-Germain, Gigi è un extraterrestre. Con il suo carisma, la sua esperienza, la sua generosità infinita, il suo senso del gruppo riesce a migliorare la squadra e sa imporsi come leader senza imporre niente a nessuno”.