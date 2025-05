Ex Juventus, De Agostini racconta: "Rush a Torino ogni due giorni andava a sbattere con la macchina, perché..."

Getty Images

, ex jolly dellae della, si racconta in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Non l’ho ancora detto pubblicamente a nessuno, ma è arrivato il momento. Cinque anni fa sono stato operato, tumore allo stomaco. Ora sto meglio, sono qui, ogni sei mesi faccio i controlli, ma sono vivo, ed è l’unica cosa che conta. Lo sapevano i miei familiari e un paio di ex colleghi, amici fraterni come Tricella e Vialli. Con Luca ne parlavo spesso, stavamo facendo le stesse cure, ci davamo forza a vicenda. Mi manca Luca, era una bellissima persona”.

"Al Friuli, contro il Napoli il 23 marzo 1980, la domenica delle volanti negli stadi, quando scoppiò il calcioscommesse. Venivo dalla Primavera, uno squadrone. Gerolin, Borin, Miano, Pradella, Cinello, Papais, Trombetta, tutta gente che poi ha fatto carriera. Giocavo con il numero 10 sulla schiena, fu Enzo Ferrari anni dopo a spostarmi terzino. Mi disse: Gigi, da terzino arriverai in Nazionale. Mi misi a ridere"."Nel 1987, dopo l’anno a Verona. Con Vicini in azzurro ho fatto l’Europeo del 1988 e il Mondiale del 1990, quello delle Notti Magiche. Quella è stata l’Italia più bella degli ultimi decenni, la più spettacolare".

“Per ruolo sarebbe toccata a Marino Magrin, ma Marchesi non voleva gravarlo di responsabilità. E la diede a me, che facevo il mediano. Del resto ho il record di aver giocato con tutte le maglie, dal 2 all’11, mi manca solo quella del portiere. Boniperti mi disse: “Gigi, te la senti?”. Io risposi: “A Udine ho indossato la 10 di Zico, posso farlo anche con Platini”. Scherzavo, eh, sia chiaro…"."Un fuoriclasse assoluto, un uomo retto, leale, puro. Lui, Zoff, Scirea per me sono stati esempi di vita. In allenamento Zico provava le punizioni. Dopo una settimana ci fa: 'Ragazzi, io di solito faccio gol, qua prendo sempre la traversa'. I dirigenti controllano e scoprono che la traversa era più bassa di qualche centimetro. A Catania, in campionato, accadde una cosa incredibile. Finale di partita, vincevamo noi, punizione dal limite e i tifosi catanesi cominciano a invocare il nome di Zico. Tiro, gol. Il portiere Sorrentino, rivolto alla curva alzò le braccia e disse: 'Che ci posso fare?'".

"Baggio è della stessa pasta, tecnica e umana, di Zico: un fenomeno. Ricordo che Elkjaer fumava sigarette fino a un attimo prima di entrare in campo. Gli dicevo: 'Preben, ma ti pare?'. E lui: 'Gigi tu giochi in squadra con Elkjaer, tu non puoi aver paura'. Rush ogni due giorni andava a sbattere con la macchina contro gli autobus. Tra i viali e i controviali di Torino, abituato alla guida a sinistra, non ci capiva nulla. È stato un grande bomber, ma non si è mai ambientato".

"La tenacia. Una volta in Nazionale mi infortunai alla caviglia, Boniperti mi telefonò: 'Guarda che domenica devi stringere i denti, se no che friulano sei?'. Ogni volta che la vita si mette di mezzo ci ripenso. Ho avuto il tumore, ho problemi al cuore, sono bradicardico e di recente mi hanno messo un pacemaker. Ma guardo avanti con speranza e fermezza, se no che friulano sarei?".