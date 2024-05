In attesa di iniziare gli allenamenti con l'Olanda in vista degli Europei, in programma in Germania da metà giugno a metà luglio, l'olandeseha approfittato di alcuni giorni di riposo per trascorrere qualche giorno di. La fidanzata ha postato sui social alcune foto di loro due nella loro ex città e ha scritto in italiano:, dal 2019 al 2022 (117 presenze e 8 gol), vincendo. Prelevato dai bianconeri nel 2019 dall'per 75 milioni, nel 2022 è stato ceduto al, dove milita tuttora, per 67 milioni + 10 di bonus.