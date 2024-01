Ex Juventus e Inter a un passo dal ritorno a casa: 'Siamo al 70%, manca la firma'

Un futuro che sa di passato: Arturo Vidal può tornare nel club che l'ha lanciato in Sudamerica. Dal Cile, infatti, arriva la notizia del sì definitivo per il Colo Colo per l'affondo al centrocampista.



STATO DELLA TRATTATIVA – Su Twitch, lo stesso Vidal ha avuto modo di parlare della trattativa: "Finché non c'è la firma non c'è nulla di concreto. Siamo in trattativa, lo sanno tutti. Sono felice, stiamo facendo buoni progressi. Non sono qui per ritirarmi, se voglio arrivo a giocare fino a 40 anni. Ora è il momento di combattere e riportare il Colo Colo dove merita. Spero che accada. Siamo al 70%. Manca la firma, che è la cosa più importante e altri piccoli dettagli. Ci sono andato molto vicino all'America de Cali e ringrazio il presidente. Mi hanno cercato, hanno giocato al meglio le loro carte, però il Colo Colo è nel mio cuore".



L’OFFERTA - L'offerta è di un milione di dollari all’anno, per due stagioni. Il club vuole però far sì che Vidal si sottoponga a delle visite mediche approfondite prima di chiudere l'affare, visto che il cileno è arrivato a un’età pari a 36 anni.