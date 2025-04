Ex Juventus, Huijsen nel mirino del Real Madrid: "Ogni giocatore vuole giocare il più in alto possibile"

, difensore centrale classe 2005 della nazionale spagnola e di proprietà del Bournemouth, intervistato da El Chiringuito, commenta così: "Molte squadre mi vogliono? Non lo so. Il Real Madrid?. Se voglio giocare per il Real Madrid? Non lo so. Vedremo".Huijsen aggiunge: ". A quanto ammonta la mia clausola rescissoria? La verità è che non lo so molto bene".

Ricordiamo che Huijsen, che ha doppia cittadinanza olandese e spagnola e che ha scelto di giocare in nazionale per la Spagna, era stato acquistato nel 2021 dalla Juventus, dopo essere cresciuto nel Malaga (2015-21). Dopo 30 presenze e 3 goal con la Juventus Next Gen fra 2022 e 2024, Huijsen ha esordito in prima squadra nel 2023-24 (contro il Milan, con Max Allegri in panchina), per poi essere ceduto in prestito alla Roma (14 gare e 2 reti fra gennaio e giugno 2024). L'estate scorsa, la Juventus lo ha ceduto a titolo definitivo al Bournemouth per 15,2 milioni di euro più 3 di bonus. Una cessione che ha scatenato non poche polemiche e dubbi fra i tifosi bianconeri.