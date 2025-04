Getty Images

Ex Juventus, lo scopritore di Yildiz e Huijsen Tognozzi dice no alla Dinamo Zagabria

Daniele Longo

43 minuti fa



Matteo Tognozzi, classe 1987, è uno dei migliori scopritori di talenti italiani. Nella sua lunga esperienza alla Juventus è stato determinante per i tesseramenti di Kenan Yildiz, Matias Soulé e Dean Huijsen. Poi l’esperienza da direttore sportivo in Spagna, al Granada, e ora un desiderio forte: tornare a lavorare in Italia nel nuovo ruolo. Ecco perché l’ex bianconero ha declinato una proposta arrivata dalla Dinamo Zagabria.