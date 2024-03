Ex Juventus, Marchisio diventa procuratore: la prima missione è portare Karius in Italia

La seconda vita di Claudio Marchisio fuori dai campi di calcio. Dopo l'agenzia di comunicazione 'Mate' con Giorgio Chiellini, l'ex centrocampista della Juventus ha fondato un'agenzia per calciatori ('Circum') al suo manager storico Alessandro Tocci, agente sportivo con abilitazione Figc e Coni.



LE PAROLE - Marchisio racconta alla Gazzetta dello Sport: "Ho scelto questa strada perché andando in giro a vedere partite mi è venuta voglia di seguire la crescita di un giocatore a 360 gradi. Qui posso decidere e consigliare in base alla mia esperienza. Più che un procuratore mi definisco un affiancatore, soprattutto per i giovani e le loro famiglie".



I CLIENTI - La neonata scuderia ha il mandato per l'Italia del portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius, compagno della giornalista Diletta Leotta. Tra i giovani spiccano il centrocampista del Bayern Monaco, Davide Dell'Erba (classe 2004) e il laterale sinistro della Roma, Filippo Reale (classe 2006).