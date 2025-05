Ex Juventus, Matuidi: "Inter solida, ma spero che il Psg vinca la Champions"

AFP via Getty Images

Intervistato a margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion,parla della finale di"L’intera città è in fermento. Vivere una finale di Champions League è qualcosa di straordinario per Parigi. Il PSG ha saputo reagire bene alla partenza di Kylian, che sta facendo grandi cose a Madrid. Ma Dembélé ha raccolto la sua eredità in modo eccellente, disputando una stagione straordinaria. Il talento lo ha sempre avuto, ma ora è diventato decisivo: è questo il vero salto di qualità".

Matuidi prosegue, come riporta TuttoJuve.com "L’Inter è una squadra molto solida, organizzata secondo la miglior tradizione italiana, ma anche capace di fare male in attacco, come si è visto contro il Barcellona."., in carriera ha giocato con le maglie di Troyes (69 partite e 4 goal), Saint-Étienne (154 partite e 3 goal), Paris Saint-Germain (295 partite e 33 goal9), Juventus (133 partite e 8 goal) e Inter Miami (48 partite e 2 reti). Matuidi, che si è ritirato nel 2021, ha giocato anche 84 partite (con 9 goal) con la maglia della nazionale francese,, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.