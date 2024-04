Ex Juventus, Ravanelli: 'Retegui acquisto top. Vlahovic e Del Piero...'

, ex attaccante della, parla ai microfoni di TvPlay.it. ⁠"Retegui è un giocatore da grande squadra, mi piace tanto. Sono rimasto folgorato dalla partita che ha fatto col suo Genoa contro la Juventus. Non ha tirato in porta, ma ho visto un giocatore che ha fatto sportellate alla pari contro Bremer e Danilo. Potrebbe essere un valore aggiunto per questa Juventus, specialmente quando c’è da far riposare Vlahovic, ma anche insieme. Se i bianconeri dovessero prenderlo farebbero un grandissimo acquisto"."Vlahovic deve essere più altruista negli ultimi 20 metri, deve essere sempre a sostegno della squadra. Essere altruista ti permette di creare quella leadership all’interno dello spogliatoio, perché un campione non è solo colui che segna tanti gol ma chi all’interno dello spogliatoio sa mettersi a disposizione con altruismo"

"Del Piero è il simbolo della Juventus, è amato da tutti, ha tanta fame e voglia, potergli un ruolo dirigenziale alla Boniperti sarebbe un punto di partenza importante, dando quel senso di appartenenza fondamentale per i giocatori che verranno alla Juventus".