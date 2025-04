Ex Juventus, Szczęsny: "Barcellona la squadra più bella nella quale ho giocato"

AFP via Getty Images

Wojciech, portiere polacco classe 1990 attualmente al Barcellona, dopo sette stagioni alla, si racconta ai microfoni di TVP Sport: "Siamo in quella fase in cui ogni partita è molto importante, una finale. Abbiamo il sogno di fare qualcosa di grande in questa stagione e abbiamo l'opportunità di farlo, quindi daremo il massimo”. Poi un invito ad altri giocatori polacchi affinché arrivino a giocare nel Barcellona: “Giocare qui è davvero interessante. Lo consiglio a tutti i futuri giocatori polacchi. Lavorate sodo, forse un giorno avrete un'occasione come questa".

Szczęsny prosegue: "Ter Stegen ha iniziato ad allenarsi con noi e sembra in forma, e soprattutto è in salute, e questa è la cosa più importante. Lo dico con sollievo: sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse e si riprendesse semplicemente il suo posto. Voglio aiutare la squadra e dare il massimo in campo, ma se a un certo punto l'allenatore decidesse che il capitano tornerà e assumerà il ruolo di portiere titolare, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile".. Non posso negare che sia anche la squadra più efficace. Quella con l'Atletico è stata la mia diciannovesima partita senza sconfitte…".