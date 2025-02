Ex Juventus, ufficiale: Lemina cambia squadra

42 minuti fa



Mario Lemina riparte dalla Turchia. Il centrocampista franco-gabonese (classe 1993 ex Juventus) lascia gli inglesi del

Wolverhampton e si trasferisce al Galatasaray, che lo acquista a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro. Per lui si tratta di un ritorno, infatti aveva già giocato lì in prestito nella stagione 2019/2020, segnando un gol in 28 presenze.



Lemina ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni dal 2015 al 2017, segnando 3 gol in 42 presenze, vincendo 2 scudetti e 2 coppe Italia. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia per 10,3 milioni di euro, poi è stato venduto al Southampton per 17,25 milioni di euro. In carriera ha giocato anche con Lorient, Fulham e Nizza.