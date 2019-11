Che fine ha fatto Vlad Marin? Ex Lazio, Juventus e Manchester City, il terzino rumeno è da poco senza contratto. Come riporta Sport.ro, l'ex Primavera biancoceleste sarebbe in trattativa con squadra della prima divisione rumena, ma anche con altre svizzere e austriache.



UNA CARRIERA SFORTUNATA - Marin ha giocato nella Primavera della Lazio prima di andare al Manchester City per 400mila euro. Un anno, poi l'esperienza alla Juventus, un paio di prestiti in C e in Belgio andati male, ora vuole una nuova chance. "Sono a casa e aspetto, voglio una nuova squadra", le parole di Marin a Gazeta, in patria.