Sergio Cragnotti ha venduto a Lamberto Frescobaldi la Tenuta Corte alla Flora: 90 ettari, di cui 30 vitati a Montepulciano. Dove nel 2004 fu arrestato per bancarotta fraudolenta l'ex presidente della Lazio, che ora probabilmente tornerà a Roma.



L'accordo è stato chiuso in due settimane: decisivo un giro in auto tra i vigneti, i boschi e i due laghi della tenuta. Frescobaldi ha dichiarato al Corriere della Sera: "Cragnotti è un appassionato del settore del vino, ma probabilmente ha incontrato più complessità del previsto. Mi auguro di poter dare il nostro contributo. L'obiettivo ora è di allargare la superficie vitata, ma senza fretta".