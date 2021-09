La Juve Stabia ha ingaggiato dalla lista svincolati l'attaccante Felice Evacuo (classe 1982 ex Lazio, Fiorentina, Frosinone, Spezia e Parma), che detiene il record di gol segnati in Serie C con 172 reti: "Alla chiamata non ho esitato, Castellammare di Stabia è una piazza importante. Sono qui per fare bene e mi metto subito a disposizione di mister e compagni". Ha scelto il 32 come numero di maglia.