Sofiane Kiyine, joueur de Louvain, a eu un grave accident après avoir percuté un rond-point à très haute vitesse qui l’a projeté dans un gymnase.



Le rond-point a servi de tremplin la projection dans les airs s’est effectuée à une vitesse impressionnante.



Force à lui

La vidéo de l'effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain)

se l'è vista brutta. Il 25enne centrocampista marocchino, in forza al club belga del Leuven, ha avuto una Liegi. Dove stava guidando la propria automobile ad alta velocità, quandoClasse 1997, il calciatore ha giocato- "Il club ha appreso che Sofian Kiyine è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico nei pressi di Liegi la scorsa notte. Sofian Kiyine è statoFortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l'incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione".